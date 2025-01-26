في قضية التسريب الصوتي للحكام.. محاكمة إبراهيم فايق وأحمد عبدالباسط

كتب- صابر المحلاوي:

تبدأ المحكمة الاقتصادية، نظر أولى جلسات محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق وأحمد عبدالباسط، رئيس تحرير برنامجه، في قضية تسريب صوتي أثارت جدلًا واسعًا.

وجاءت تفاصيل القضية لتسريب مكالمة جمعت الحكم محمد عادل بحكم غرفة الفيديو (الفار) محمد سلامة "ميدو" أثناء مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري..

بدأت القضية بعد قرارات تحكيمية مثيرة اتخذها محمد عادل خلال المباراة، التي شهدت احتساب ثلاث ركلات جزاء، ما جعله محط الأنظار مع بداية موسم دوري نايل.

أدار اللقاء تحكيميًا محمد عادل كحكم ساحة، بمساعدة هاني عبد الفتاح وخالد حسين كحكمين مساعدين، ومحمد العتباني كحكم رابع، بجانب حكمي الفار محمد سلامة وأسامة محمد.