محاكمة 46 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في العجوزة.. الأحد

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، محاكمة 46 متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية في منطقة العجوزة.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم عدة تهم، منها تولي وقيادة جماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، وتلقي تدريبات عسكرية، والترويج غير المباشر لارتكاب جرائم إرهابية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين كانت من أهدافهم تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأغراض الجماعة، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها.

ونص أمر الإحالة على أن المتهمين تولوا وأسسوا جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية.