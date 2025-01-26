إعادة إجراءات محاكمة المتهم الثاني بـ"أحداث ميدان لبنان"

كتب- صابر المحلاوي:

تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، نظر إعادة إجراءات محاكمة إسلام محمد أحمد، المتهم بالتظاهر وإثارة الشغب وحيازة الخرطوش والألعاب النارية، والمتهم الثاني في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث ميدان لبنان".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وكان المتهم قد صدر ضده حكم غيابي في 7 أبريل 2016 بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات مع مصادرة المضبوطات.

وأشارت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة إلى أن المتهمين في القضية تظاهروا بهدف تكدير السلم العام وإثارة الفوضى، كما أنهم حازوا ألعابًا نارية وأسلحة خرطوش والذخيرة المناسبة لها. ووجهت النيابة للمتهمين، الذين تم ضبطهم في ميدان لبنان بالمهندسين، تهم التظاهر دون تصريح، التجمهر، الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، تعطيل حركة المرور والمواصلات، وحيازة خرطوش وألعاب نارية.