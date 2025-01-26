إعادة إجراءات محاكمة المتهم الثاني بـ"أحداث ميدان لبنان"

كتب- محمد أبو بكر:

لم يتبقَّ سوى أقل من شهرين على حلول شهر رمضان المبارك لعام 2025، حيث أظهرت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية أن أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون في يوم السبت 1 مارس 2025، الموافق 1 رمضان 1446 هجريًا.

إمساكية شهر رمضان 2025

يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، إمساكية شهر رمضان 1446هـ-2025، والتي تشمل توقيتات الصلاة وساعات الصوم للمدينة، بناءً على الحسابات الفلكية التي أعدها معهد الفلك، ويجب على المقيمين في مدن أخرى أن يأخذوا في اعتبارهم الفروق الزمنية في مناطقهم.

تفاصيل إمساكية شهر رمضان 1446 هجريًا:

السبت 1 مارس 2025 الموافق 1 رمضان 1446 هجريًا

مدة الصوم: 13 ساعة و 20 دقيقة

السحور: 2:34

إمساك: 4:34

الفجر: 4:54

الشروق: 6:21

الظهر: 12:07

العصر: 3:25

صلاة المغرب: 5:54

العشاء: 7:11

الأحد 2 مارس 2025 الموافق 2 رمضان 1446 هجريًا

مدة الصوم: 13 ساعة و 21 دقيقة

السحور: 2:33

إمساك: 4:33

الفجر: 4:53

الشروق: 6:20

الظهر: 12:07

العصر: 3:26

صلاة المغرب: 5:55

العشاء: 7:12

الإثنين 3 مارس 2025 الموافق 3 رمضان 1446 هجريًا

مدة الصوم: 13 ساعة و 23 دقيقة

السحور: 2:32

إمساك: 4:32

الفجر: 4:52

الشروق: 6:19

الظهر: 12:07

العصر: 3:26

صلاة المغرب: 5:55

العشاء: 7:13

الثلاثاء 4 مارس 2025 الموافق 4 رمضان 1446 هجريًا

مدة الصوم: 13 ساعة و 25 دقيقة

السحور: 2:31

إمساك: 4:31

الفجر: 4:51

الشروق: 6:17

الظهر: 12:07

العصر: 3:26

صلاة المغرب: 5:56

العشاء: 7:13

الأربعاء 5 مارس 2025 الموافق 5 رمضان 1446 هجريًا

مدة الصوم: 13 ساعة و 27 دقيقة

السحور: 2:30

إمساك: 4:30

الفجر: 4:50

الشروق: 6:16

الظهر: 12:06

العصر: 3:27

صلاة المغرب: 5:57

العشاء: 7:14

الخميس 6 مارس 2025 الموافق 6 رمضان 1446 هجريًا

مدة الصوم: 13 ساعة و 29 دقيقة

السحور: 2:29

إمساك: 4:29

الفجر: 4:49

الشروق: 6:15

الظهر: 12:06

العصر: 3:27

صلاة المغرب: 5:57

العشاء: 7:15

الجمعة 7 مارس 2025 الموافق 7 رمضان 1446 هجريًا

مدة الصوم: 13 ساعة و 30 دقيقة

السحور: 2:28

إمساك: 4:28

الفجر: 4:48

الشروق: 6:14

الظهر: 12:06

العصر: 3:27

صلاة المغرب: 5:58

العشاء: 7:15

السبت 8 مارس 2025 الموافق 8 رمضان 1446 هجريًا

مدة الصوم: 13 ساعة و 32 دقيقة

السحور: 2:27

إمساك: 4:27

الفجر: 4:47

الشروق: 6:13

الظهر: 12:06

العصر: 3:27

صلاة المغرب: 5:59

العشاء: 7:16

الأحد 9 مارس 2025 الموافق 9 رمضان 1446 هجريًا

مدة الصوم: 13 ساعة و 34 دقيقة

السحور: 2:25

إمساك: 4:25

الفجر: 4:45

الشروق: 6:12

الظهر: 12:05

العصر: 3:28

صلاة المغرب: 5:59

العشاء: 7:17

الإثنين 10 مارس 2025 الموافق 10 رمضان 1446 هجريًا

مدة الصوم: 13 ساعة و 36 دقيقة

السحور: 2:24

إمساك: 4:24

الفجر: 4:44

الشروق: 6:11

الظهر: 12:05

العصر: 3:28

صلاة المغرب: 6:00

العشاء: 7:17

الثلاثاء 11 مارس 2025 الموافق 11 رمضان 1446 هجريًا

مدة الصوم: 13 ساعة و 38 دقيقة

السحور: 2:23

إمساك: 4:23

الفجر: 4:43

الشروق: 6:09

الظهر: 12:05

العصر: 3:28

صلاة المغرب: 6:01

العشاء: 7:18

الأربعاء 12 مارس 2025 الموافق 12 رمضان 1446 هجريًا

مدة الصوم: 13 ساعة و 39 دقيقة

السحور: 2:22

إمساك: 4:22

الفجر: 4:42

الشروق: 6:08

الظهر: 12:05

العصر: 3:28

صلاة المغرب: 6:01

العشاء: 7:19

الخميس 13 مارس 2025 الموافق 13 رمضان 1446 هجريًا

مدة الصوم: 13 ساعة و 41 دقيقة

السحور: 2:21

إمساك: 4:21

الفجر: 4:41

الشروق: 6:07

الظهر: 12:04

العصر: 3:29

صلاة المغرب: 6:02

العشاء: 7:19

الجمعة 14 مارس 2025 الموافق 14 رمضان 1446 هجريًا

مدة الصوم: 13 ساعة و 43 دقيقة

السحور: 2:19

إمساك: 4:19

الفجر: 4:39

الشروق: 6:06

الظهر: 12:04

العصر: 3:29

صلاة المغرب: 6:03

العشاء: 7:20

السبت 15 مارس 2025 الموافق 15 رمضان 1446 هجريًا

مدة الصوم: 13 ساعة و 45 دقيقة

السحور: 2:18

إمساك: 4:18

الفجر: 4:38

الشروق: 6:05

الظهر: 12:04

العصر: 3:29

صلاة المغرب: 6:03

العشاء: 7:21

الأحد 16 مارس 2025 الموافق 16 رمضان 1446 هجريًا

مدة الصوم: 13 ساعة و 47 دقيقة

السحور: 2:17

إمساك: 4:17

الفجر: 4:37

الشروق: 6:03

الظهر: 12:03

العصر: 3:29

صلاة المغرب: 6:04

العشاء: 7:21

الإثنين 17 مارس 2025 الموافق 17 رمضان 1446 هجريًا

مدة الصوم: 13 ساعة و 49 دقيقة

السحور: 2:16

إمساك: 4:16

الفجر: 4:36

الشروق: 6:02

الظهر: 12:03

العصر: 3:29

صلاة المغرب: 6:05

العشاء: 7:22

الثلاثاء 18 مارس 2025 الموافق 18 رمضان 1446 هجريًا

مدة الصوم: 13 ساعة و 51 دقيقة

السحور: 2:14

إمساك: 4:14

الفجر: 4:34

الشروق: 6:01

الظهر: 12:03

العصر: 3:29

صلاة المغرب: 6:05

العشاء: 7:23

الأربعاء 19 مارس 2025 الموافق 19 رمضان 1446 هجريًا

مدة الصوم: 13 ساعة و 53 دقيقة

السحور: 2:13

إمساك: 4:13

الفجر: 4:33

الشروق: 6:00

الظهر: 12:03

العصر: 3:30

صلاة المغرب: 6:06

العشاء: 7:23

الخميس 20 مارس 2025 الموافق 20 رمضان 1446 هجريًا

مدة الصوم: 13 ساعة و 55 دقيقة

السحور: 2:12

إمساك: 4:12

الفجر: 4:32

الشروق: 5:59

الظهر: 12:02

العصر: 3:30

صلاة المغرب: 6:06

العشاء: 7:24

الجمعة 21 مارس 2025 الموافق 21 رمضان 1446 هجريًا

مدة الصوم: 13 ساعة و 56 دقيقة

السحور: 2:11

إمساك: 4:11

الفجر: 4:31

الشروق: 5:57

الظهر: 12:02

العصر: 3:30

صلاة المغرب: 6:07

العشاء: 7:25

السبت 22 مارس 2025 الموافق 22 رمضان 1446 هجريًا

مدة الصوم: 13 ساعة و 58 دقيقة

السحور: 2:09

إمساك: 4:09

الفجر: 4:29

الشروق: 5:56

الظهر: 12:02

العصر: 3:30

صلاة المغرب: 6:08

العشاء: 7:25

الأحد 23 مارس 2025 الموافق 23 رمضان 1446 هجريًا

مدة الصوم: 14 ساعة

السحور: 2:08

إمساك: 4:08

الفجر: 4:28

الشروق: 5:55

الظهر: 12:01

العصر: 3:30

صلاة المغرب: 6:08

العشاء: 7:26

الإثنين 24 مارس 2025 الموافق 24 رمضان 1446 هجريًا

مدة الصوم: 14 ساعة و 2 دقيقة

السحور: 2:07

إمساك: 4:07

الفجر: 4:27

الشروق: 5:54

الظهر: 12:01

العصر: 3:30

صلاة المغرب: 6:09

العشاء: 7:27

الثلاثاء 25 مارس 2025 الموافق 25 رمضان 1446 هجريًا

مدة الصوم: 14 ساعة و 4 دقائق

السحور: 2:05

إمساك: 4:05

الفجر: 4:25

الشروق: 5:53

الظهر: 12:01

العصر: 3:30

صلاة المغرب: 6:09

العشاء: 7:27

الأربعاء 26 مارس 2025 الموافق 26 رمضان 1446 هجريًا

مدة الصوم: 14 ساعة و 6 دقائق

السحور: 2:04

إمساك: 4:04

الفجر: 4:24

الشروق: 5:51

الظهر: 12:00

العصر: 3:30

صلاة المغرب: 6:10

العشاء: 7:28

الخميس 27 مارس 2025 الموافق 27 رمضان 1446 هجريًا

مدة الصوم: 14 ساعة و 8 دقائق

السحور: 2:03

إمساك: 4:03

الفجر: 4:23

الشروق: 5:50

الظهر: 12:00

العصر: 3:30

صلاة المغرب: 6:11

العشاء: 7:29

الجمعة 28 مارس 2025 الموافق 28 رمضان 1446 هجريًا

مدة الصوم: 14 ساعة و 10 دقائق

السحور: 2:02

إمساك: 4:02

الفجر: 4:22

الشروق: 5:49

الظهر: 12:00

العصر: 3:30

صلاة المغرب: 6:11

العشاء: 7:30

السبت 29 مارس 2025 الموافق 29 رمضان 1446 هجريًا

مدة الصوم: 14 ساعة و 12 دقائق

السحور: 2:01

إمساك: 4:01

الفجر: 4:21

الشروق: 5:48

الظهر: 11:59

العصر: 3:30

صلاة المغرب: 6:12

العشاء: 7:30

الأحد 30 مارس 2025 الموافق 30 رمضان 1446 هجريًا

مدة الصوم: 14 ساعة و 14 دقيقة

السحور: 2:00

إمساك: 4:00

الفجر: 4:20

الشروق: 5:47

الظهر: 11:59

العصر: 3:30

صلاة المغرب: 6:12

العشاء: 7:31