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تفاصيل "خناقة" عبدالحليم علي وجيرانه بسبب الأسانسير

11:25 م السبت 25 يناير 2025

عبدالحليم علي

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كتبت- أحمد عادل:

تجري النيابة العامة المقطم والخليفة الجزئية، التحقيق في واقعة مشادة "عبدالحليم علي"، لاعب الزمالك السابق ومدير الكرة بنادي مودرن سبورت مع جيرانه، بسبب الأسانسير.

وتابعت التحريات أن لاعب الزمالك السابق حرر محضرًا بقسم شرطة المقطم، اتهم فيه أحد جيرانه بالسب والقذف، وتبادل الطرفان الاتهامات.

وكان قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغًا من لاعب الزمالك السابق "عبدالحليم علي"، اتهم فيه أحد جيرانه بالسب والقذف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عبدالحليم علي مودرن سبورت السب والقذف قسم شرطة المقطم النيابة العامة
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