كان هيفضحني.. كيف تخلّصت عاملة النظافة من تهديدات عشيقها في الوراق؟

كتب- صابر المحلاوي:

منذ عدة أشهر نشأت علاقة صداقة بين عاملة نظافة وسائق توك توك اعتاد إيصالها إلى محل عملها بمنطقة الوراق شمال محافظة الجيزة، تطورت سريعاً إلى غير شرعية، مارسا خلالها الرذيلة بمنزل السائق في غياب زوجته، لكن لم تدرِ السيدة أن الأمر سينتهي بجريمة مأساوية.

بدأت القصة عندما تعرفت سيدة على سائق توك توك، وبدأت بينهما علاقة عاطفية سرعان ما تطورت إلى لقاءات سرية في شقته خلال غياب زوجته.

استمرت العلاقة بين عاملة النظافة وسائق التوك توك لبعض الوقت، حتى قررت المتهمة إنهائها والشروع في الابتعاد عنه. لكن الأمور لم تسِر كما توقعت، إذ بدأ السائق بابتزازها وتهديدها بنشر تسجيلات ومحادثات جنسية بينهما إذا لم تستجب لطلباته وتستمر في علاقتها به.

تحت ضغط التهديدات والخوف من الفضيحة، وافقت السيدة على مقابلته في شقته، ولكن هذه المرة كانت تحمل سكينًا داخل حقيبة يدها. بمجرد دخولها، دارت بينهما مشادة كلامية انتهت بقيامها بطعنه طعنات قاتلة أنهت حياته على الفور، وفي اعترافاتها قالت المتهمة: "قالي لو مجتيش الشقة هفضحك.. روحت وموته.. كان هيفضحني".

لم يتأخر الكشف عن الواقعة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من زوجة المجني عليه التي عادت إلى الشقة لتجد جثة زوجها غارقة في دمائه.

بدأت الأجهزة الامنية رحلة البحث، وجمعت الأدلة من مسرح الجريمة، وكشفت الكاميرات عن خروج سيدة من العقار في وقت قريب من وقوع الجريمة، مما قاد الشرطة إلى تحديد هويتها.

بعد تقنين الإجراءات والقبض على المتهمة، اعترفت بتفاصيل الواقعة أمام النيابة، وأمرت بحبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما تم انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه.