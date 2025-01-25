حبس سيدة متهمة بقتل سائق حاول ابتزازها في الوراق

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس سيدة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل سائق حاول ابتزازها لإقامة علاقة غير شرعية بمنطقة الوراق.

كما طالبت النيابة بإجراء تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها وتفاصيلها وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

واعترفت المتهمة خلال التحقيقات بأن المجني عليه حاول ابتزازها لإجبارها على إقامة علاقة غير شرعية معه، مما دفعها إلى استخدام سكين لتسديد طعنة نافذة إليه، ما أدى إلى مقتله في الحال وسقوطه غارقًا في دمائه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة بالجيزة، يفيد بالعثور على جثة شاب مصاب بطعنة نافذة في منطقة الوراق.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبيّن وجود جثة لشاب تحمل آثار طعنة نافذة. تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وخلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبيّن أن وراء ارتكاب الجريمة سيدة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، ألقت قوات الأمن القبض عليها. وبمواجهتها، اعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، مؤكدة أن المجني عليه كان يحاول ابتزازها لإقامة علاقة غير شرعية معها.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتمت إحالة المتهمة إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.