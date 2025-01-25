بعلمه الأدب.. تفاصيل اعتداء أب على طفله بالضرب في بولاق

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة في الجيزة التحقيق في واقعة اعتداء أب على نجله بالضرب المبرح، ما تسبب في إصابته بجروح وإصابات بالغة، تحت ذريعة "تأديبه" بمنطقة بولاق الدكرور.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها وكشف تفاصيلها بشكل دقيق.

تعود الواقعة إلى بلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة في الجيزة، يفيد بوصول طفل إلى أحد المستشفيات مصابًا بجروح بالغة نتيجة تعرضه للاعتداء بالضرب في منطقة بولاق الدكرور.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث. وكشفت التحريات أن الطفل تعرض للضرب المبرح على يد والده بحجة تأديبه بسبب سوء سلوكه.

تمكنت قوات الشرطة من القبض على الأب المتهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اقتياده إلى ديوان قسم الشرطة. وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما تواصل النيابة العامة التحقيق في الحادثة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.