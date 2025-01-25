ضبط مصنع أسلاك كهربائية يقلد العلامات التجارية في البحيرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين بالبحيرة لإدارتهما مصنعًا "غير مرخص" لتصنيع الأسلاك الكهربائية باستخدام علامات تجارية مقلدة.

أفادت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة، بقيام (عاملين - مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) بإدارة مصنع بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة دمنهور لتصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية وتقليد العلامات التجارية المعتمدة دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما، وعثر بداخل المصنع على (1.5 طن أسلاك كهربائية مختلفة الأنواع مدون عليها علامات تجارية "مقلدة"، وأخرى معدة للتصنيع - 240 كيلو جرام من مادة البلاستيك الخام - ميزان رقمي - كمية من الملصقات مدون عليها علامات تجارية).

بمواجهتهما، اعترفا بقيامهما بتصنيع المضبوطات بقصد الغش التجاري وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.