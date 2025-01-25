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ضبط قائد سيارة صدم شخصًا وتسبب في وفاته بالبساتين

02:04 م السبت 25 يناير 2025

ضبط قائد سيارة

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط قائد سيارة لقيامه بالاصطدام بأحد الأشخاص مما تسبب في إصابته التي أودت بحياته بالقاهرة.

كان قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغًا بوفاة (أحد الأشخاص) بدائرة القسم متأثرًا بإصابته إثر اصطدام سيارة مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (موظف - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته السيارة ملكه.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط قائد سيارة البساتين مديرية أمن القاهرة
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