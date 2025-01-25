ضبط 3 طن مواد بترولية داخل محطة وقود غير مرخصة في الأقصر

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط محطة وقود "بدون ترخيص" بها حوالي 3 أطنان من المواد البترولية في الأقصر.

أسفرت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الأقصر، عن قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة) بإنشاء محطة وقود "بدون ترخيص" وتخزين كميات كبيرة من المواد البترولية (بنزين وسولار) داخل "تنكين" أسفل أرض "ملكه"، وبيعها في السوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه. وعُثر على (1500 لتر بنزين 80، 1500 لتر سولار). وبمواجهته، قرر بقيامه بإنشاء محطة الوقود المشار إليها "بدون ترخيص" وتخزين كميات كبيرة من البنزين والسولار بقصد بيعها في السوق السوداء بأسعار أعلى من التسعيرة الرسمية. وأضاف بتحصله على المواد البترولية من (مدير محطة وقود كائنة بدائرة المركز) الذي تم ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.