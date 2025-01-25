التحريات في مشادة عبدالحليم علي وجيرانه: خلافات على الأسانسير

كتبت- أحمد عادل:

أشارت التحريات الأولية في واقعة مشادة "عبدالحليم علي"، لاعب الزمالك السابق ومدير الكرة بنادي مودرن سبورت مع جيرانه، إلى أن الخلاف نشب بسبب الأسانسير.

وتابعت التحريات أن لاعب الزمالك السابق حرر محضرًا بقسم شرطة المقطم، اتهم فيه أحد جيرانه بالسب والقذف، وتبادل الطرفان الاتهامات.

وكان قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغًا من لاعب الزمالك السابق "عبدالحليم علي"، اتهم فيه أحد جيرانه بالسب والقذف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.