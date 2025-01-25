دعاء تطلب خلع زوجها: "مش عايز أطفال"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "دعاء.م"، 33 سنة، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطالب فيها بخلع زوجها، مبررة طلبها بأن زوجها يرفض إنجاب الأطفال.

وأوضحت دعاء في دعواها: "أنا كارهة فكرة الإنجاب، وهو بيحب يتمتع بشبابه، وبيقولي نفكر نعملها في الأربعينات".

وقالت دعاء: "السبب الرئيسي وراء طلبها هو رفض زوجها المستمر لإنجاب الأطفال، حيث كان يبرر ذلك بأن "الخلفة مصاريف على الفاضي وهنموت شبابنا، ممكن نصبر سننا يكبر شوية".

وأضافت الزوجة: "طول عمره بيقول عايزين نعيش حياتنا ونستمتع، ولما نصل للأربعينات نبقى نفكر في الإنجاب، لكن أنا حلم حياتي أكون أم وأربي أولاد. وهو شايف الأطفال عبء مصاريف مش ضرورية".

وأكدت دعاء أنها حاولت مرارًا وتكرارًا إقناع زوجها بتغيير وجهة نظره، لكنه ظل متمسكًا بموقفه، مما جعل الحياة بينهما مستحيلة بالنسبة لها.

وأنهت "دعاء" قائلة: "مش قادرة أعيش مع حد شايف أعظم حاجة في الحياة عبء. أنا محتاجة حياة أسرية وأطفال يعطوا للحياة معنى. لذلك، طالبته بالطلاق، لكنه رفض وتهرب".

وبعد خلافات دامت عامًا كاملاً، لجأت دعاء إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع، بعدما أكدت أن استمرار الزواج بهذا الشكل لا يحقق لها السعادة أو الأمان النفسي. وقد حملت الدعوى رقم 650 لسنة 2024، ولا تزال منظورة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.