بعد 9 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الهواتف في الحدائق

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على تشكيل عصابي مكوّن من عاطلين بدائرة قسم شرطة الحدائق، تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين باستخدام أسلوب "الخطف".

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب 9 وقائع سرقة بنفس الأسلوب. وبناءً على إرشادهما، تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بحوزة عميلهما سيئ النية (صاحب محل - مقيم بدائرة القسم)، حيث تم القبض عليه أيضًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.