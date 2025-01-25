ضبط كيان تعليمي وهمي يمنح شهادات "مضروبة" في القليوبية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط المدير المسؤول عن كيان تعليمي "غير مرخص" بمحافظة القليوبية، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين.

كشفت التحريات أن المتهم قام بإنشاء وإدارة كيان تعليمي وهمي بدائرة قسم شرطة بنها ثان، مستهدفًا خداع المواطنين عبر منحهم شهادات دراسية في عدد من المجالات، بزعم أنها تؤهلهم للعمل في الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة"، وذلك مقابل مبالغ مالية.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف الكيان وضبط المدير المسؤول. وعُثر داخل المقر على عدد من الشهادات، والكارنيهات، والأوراق الخاصة بالكيان، بالإضافة إلى "أكلاشيه" ودفاتر إيصال تحصيل نقدية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.