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الداخلية تلاحق حرامية "الدقيق البلدي" بـ9 أطنان مدعم

12:04 م السبت 25 يناير 2025

ضبط دقيق مدعم - ارشيفية

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كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في حماية المستهلكين وضبط الأسواق. حيث استمر قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، في شن حملاتها التموينية الموسعة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، حيث تم ضبط حوالي 9 أطنان من الدقيق البلدي الأبيض المدعم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تأتي هذه الجهود في إطار مواصلة وزارة الداخلية عملها لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأكثر من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وزارة الداخلية الدقيق البلدي شرطة التموين الجرائم التموينية المخابز السياحية
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