بمناسبة عيد الشرطة.. تخفيضات تصل إلى 50% بالمطاعم والمحال التجارية (تفاصيل)

كتب - علاء عمران:

تحلّ اليوم السبت الذكرى الثالثة والسبعون لعيد الشرطة، حيث تشهد المحافظات أجواء احتفالية بهذه المناسبة، إلى جانب تقديم هدايا رمزية للمواطنين.

وقررت وزارة الداخلية، بمناسبة هذا الاحتفال، تقديم تخفيضات في إطار مبادرة "كلنا واحد" برعاية رئيس الجمهورية، تشمل المطاعم والسلاسل التجارية، وتصل نسبتها إلى 50%، وذلك يوم السبت الموافق 25 يناير. كما تمتد التخفيضات لتصل إلى 50% في الشوادر المنتشرة على مستوى الجمهورية حتى نهاية الشهر.

وتواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد"، التي تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تمديدها لمدة شهر إضافي اعتبارًا من أول يناير الجاري، مع التوسع لتضاعف تقريبًا عدد المنافذ المشاركة.

تستهدف المبادرة توفير جميع مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة تصل إلى 50%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية. وتُتاح السلع بأسعار مخفضة وجودة متميزة في المنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).