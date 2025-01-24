رأس واحدة ست في الثلاجة .. الطب الشرعي يكشف مفاجأة بعد الكشف على جثة سيدة السلام

كتب ـ رمضان يونس:

لم تشفع جيرة امتدت لـ 10 سنوات، لدى علاء في أن يقنعه بالعدول عن قتل جارته؛ بل نفذ مخططا أعده سلفا بقتلها معتقدًا أنه تخلص من حجر عاثر، لم يكتفٍ ابن السبع عقود من القتل بعد، جلس بجسده النحيف يتفنن في تقطيع جارته، انتقامًا منها نحو قرابة 15 ساعة، ووزع أشلائها على مقالب القمامة، بينما دس رأسها في الثلاجة.

أمام جهات التحقيق، وقف "علاء" صامدًا لا تهز فعلته ساكنا، يدلي بما فعله بجارته التي قتلها بعد جيره دامت نحو 10 أعوام.

حصل "مصراوي" على تقرير الطب الشرعي في القضية رقم 6414 لسنة 2024 جنايات السلام ثان، والمتعلقة بجريمة قتل "سيدة النهضة" على يد جارها "علاء"، الذي قتلها وقطع جسدها إلى أشلاء قبل أن يلقي جثتها في مقلب قمامة، فيما وضع رأس الضحية في الثلاجة. وقال الجاني أمام التحقيقات: "كنت بتفنن وأنا بقطعها حتت".وتضمن تقرير الطب الشرعي تفاصيل الإصابات التي لحقت بالضحية "سماح"، حيث تبين أنها في العقد السادس من العمر وكانت في حالة تيبس رمي، مع عدم ظهور تعفن رمي واضح بعد.

الجثة كانت عبارة عن أشلاء منفصلة، وبعض الإصابات كانت متواجدة في الرأس والوجه، حيث تم العثور على نزيف في المخ وكدمات حول زاويتي الفم.كما أشار التقرير إلى وجود قطع في الأنسجة الرخوة في العنق والأنسجة الداخلية في الصدر مع فقدان أجزاء من الجلد والثدي، ووجود آثار إصابات تشير إلى كتم النفس، مما يشير إلى أن الوفاة قد تكون بسبب "أسفكسيا كتم النفس".

من المُقرر أن تنظر محكمة جنايات القاهرة في القضية يوم 27 يناير الجاري.خلال الجلسة الماضية، طلب دفاع المتهم حضور طبيب من مصلحة الطب الشرعي للإدلاء بشهادته حول الجريمة، وكذلك حضور شهود من جيران المتهم والمجني عليها. كما طلب الدفاع إجراء فحص للمتهم بسبب عملية جراحية سابقة في المخ، والتي قد تؤثر على قواه العقلية.وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهم اعترف بجريمته، حيث طعن جارته "سماح"، ثم قطع جسدها إلى أشلاء وألقى بعضها في القمامة، فيما احتفظ بباقي الجثة في الثلاجة داخل شقته.