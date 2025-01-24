"الشعلة ضربت".. لحظات الرعب في مصنع بالقاهرة

كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 عمال بحروق متفرقة بالجسم إثر حريق شبَّ داخل مصنع في القاهرة الجديدة، الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد كثيف للدخان من إحدى المنشآت بالقاهرة الجديدة.

انتقل رجال الإطفاء إلى محل البلاغ بالتنسيق مع مأمور القسم، وتبين بالفحص اشتعال شعلة بوتاجاز داخل مصنع مما أسفر عن سقوط 3 مصابين بحروق باليدين والساقين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى القاهرة الجديدة للعلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.