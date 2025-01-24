إعلان

"الشعلة ضربت".. لحظات الرعب في مصنع بالتجمع الخامس

07:55 م الجمعة 24 يناير 2025

حريق في مصنع - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 عمال بحروق متفرقة بالجسم إثر حريق شبَّ داخل مصنع بالتجمع الخامس، الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد كثيف للدخان من إحدى المنشآت بالتجمع الخامس.

انتقل رجال الإطفاء إلى محل البلاغ بالتنسيق مع مأمور القسم، وتبين بالفحص اشتعال شعلة بوتاجاز داخل مصنع مما أسفر عن سقوط 3 مصابين بحروق باليدين والساقين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى القاهرة الجديدة للعلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

حريق مصنع مصنع شيكولاتة حريق التجمع التجمع الخامس القاهرة شعلة حروق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رأس واحدة ست في الثلاجة .. الطب الشرعي يكشف مفاجأة بعد الكشف على جثة سيدة السلام

إعلان

إعلان

لاستقبال الأسرى المُبعدين.. وفد من حماس يتوجّه إلى القاهرة