جثة متفحمة ومصاب بحروق في حريق شقة المنشية

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة مفتحمة فيما أجلت فرق الإنقاذ مصابا من موقع حريق شقة سكنية بمنشأة ناصر، الجمعة.

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع المهندس.

3 سيارات إطفاء دفع بها مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بقيادة نائبه وبالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش القطاع.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل شقة بالطابق الثالث لعقار مجاور لمسجد مكون من 4 أدوار، أسفر عن حالة وفاة - تفحم- ومصاب نُقل إلى مستشفى خاص للعلاج.