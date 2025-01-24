خناقة ستات داخل نادي الجزيرة.. والشرطة تتدخل

كتب - محمد شعبان:

شهد نادي الجزيرة وسط القاهرة مشاجرة نسائية انضم إليها أطفالهن مما أسفر عن سقوط عدد من المصابين، الجمعة.

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة داخل نادي الجزيرة.

رئيس نقطة الزمالك دفع بقوة أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص نشوب مشادة كلامية بين سيدات -عضوات بالنادي- بسبب لهو الأطفال تطورت إلى مشاجرة نتج عنها حالات إصابة.

وتدخل الأمن الإداري للنادي في محاولة لاحتواء الموقف دون تفاقم الأمور قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.