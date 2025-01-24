وزيرا الداخلية والأوقاف يؤديان صلاة الجمعة احتفالًا بعيد الشرطة
02:22 م الجمعة 24 يناير 2025
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كتب- علاء عمران:
أدى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، صلاة الجمعة اليوم بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد من قادة وضباط الشرطة والقوات المسلحة.
وألقى الخطبة الشيخ أحمد فرحات، حيث تحدث عن "نعمة الأمن" مستشهدًا بآيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية، مؤكدًا على أهمية دور رجال الشرطة والقوات المسلحة في الحفاظ على استقرار وأمن البلاد.
محمود توفيق وزير الداخلية صلاة الجمعة مسجد الشرطة القاهرة الجديدة أسامة الأزهري نظير محمد عياد إبراهيم صابر عيد الشرطة
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