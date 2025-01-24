ضبط مسؤولي 4 شركات سياحية لاتهامهم بالنصب على مواطنين

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القائمين على إدارة 4 شركات سياحية؛ لاتهامهم بالنصب على مواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة.

معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" أفادت قيام (4 شركات بدون ترخيص) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة الشركات، وعُثر بداخلها على (أكلاشيهات – إعلانات عن برامج سياحية– اعلانات عن أسعار تأشيرات وزيارات لدول مختلفة – كروت دعائية – دفاتر استلام نقدية).