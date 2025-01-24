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أمن المنافذ: ضبط 5 قضايا تهريب بضائع وتحرير 1256 مخالفة مرورية

10:47 ص الجمعة 24 يناير 2025

مخالفة مرورية - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 5 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 16 قضية، وتحرير 1256 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 108 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

مخالفة مرورية وزارة الداخلية جرائم التهريب حملة امنية
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