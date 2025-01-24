اشتعال النيران داخل جيم بعين شمس.. وإجلاء مصاب بحروق

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل صالة ألعاب رياضية "جيم" بعين شمس أسفر عن مصاب بحروق بالجسم.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع العشرين.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مفتش القطاع ومامور القسم.

تبين بالفحص اشتعال النيران في صالة جيم بالطابق الثاني للعقار رقم 6 المكون من 4 أدوار، ونتج عنه مصاب بحروق نُقل على إثرها إلى مستشفى السلام.