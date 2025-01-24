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إصابة أمريكي بطعنتين وسرقته في مدينة نصر

12:12 ص الجمعة 24 يناير 2025

شروع في قتل - تعبيرية

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كتب - محمد شعبان:

شرع مجهولون في قتل صومالي يحمل الجنسية الأمريكية طعنًا بسلاح أبيض واستولوا على متعلقاته بمدينة نصر شرق العاصمة.

مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات مصابا مزدوج الجنسية إثر ادعاء مشاجرة بالحي العاشر.

التحريات الأولية بينت أن "إبراهيم.ي." 38 سنة، صومالي يحمل الجنسية الأمريكية، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد مجهولين افتعلوا معه مشاجرة أمام مطعم وجبات سريعة شهير.

الجناة أحدثوا به طعنة نافذة بالصدر وأخرى أسفل الذقن فضلا عن سرقة متعلقاته الشخصية وأوراقه الشخصية ولاذوا بالفرار ويكثف رجال المباحث جهودهم لتحديد وضبط الجناة وإعادة المسروقات.

شروع في قتل أمريكي مشاجرة صومالي مدينة نصر أمن القاهرة
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