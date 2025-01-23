"خطف وضرب واحتجاز".. الجنايات تعاقب سائق و6 آخرين بالسجن 10 سنوات

كتب - رمضان يونس:

قضت الدائرة "8" جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، بمعاقبة محام وسائق أوبر و طالب ومحاسب ومهندس وعاطل ومدير مكتب جمركي بالسجن المشدد 10 سنوات، في واقعة اتهامهم بخطف عاملين عن طريق الإكراه واحتجزوهما واكرهوهما على توقيع إيصالات أمانة، ببولاق الدكرور بالجيزة.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى التى حملت رقم 12438 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4646 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين هم " ع.ع"، مالك مكتب تخصيص جمركي، و" ع.ع" سائق أوبر، و "م.ج" محام ، و " ع.م" طالب و " ر.م" محاسب، و" م.ع " عاطل و " أ.ع" مهندس.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين في غضون 6 يونيه 2024، بدائرة قسم بولاق الدكرور بالجيزة، خطفوا بالإكراه والتحايل المجني عليهما " ح.م"، و " ع.ك"، بأن استدروجهما إلى مكان ناءٍ واستوقفوهما وهددوهما وارغموهما على الذهاب رفقتهم لمكان أخر رغما عنهما وكان ذلك الخطف مصحوبا بطلب فدية.

وأوضحت النيابة أن المتهمين قبضوا وحبسوا واجتجزوا المجني عليهما بدون أمر أحد الحكام المختصمين بذلك في غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة وقد صاحب قيام المتهمين بتعذيب المجني عليهما ما أحدث لهما من إصابات موصوفة بالتقرير الطبي.

وتابعت النيابة أن المتهمين أكرهوا المجني عليه "ح.م"،بالقوة والتهديد على توقيع سندات إيصالات أمانة بالبصمة والأمضاء.

استجوبت النيابة العامة المجني عليهما؛ والذين أكدا أنهما انتقلا للقاء أحد الأشخاص ـ مدير مكتب جمركي ـ للتفاوض بشأن فرصة عمل وحال وصولهما للمكان المتفق عليه تفاجئا بسيارة توقفت أمامهما وعدد من المتهمين يقومون بالنزول منها والتوجه نحوههما ويقومون بإدخالهما رغما عنهما بداخل المركبة بان قام احدهما بإشهار "سلاح أبيض"، وتوجهوا عقب ذلك المقهي قاموا بالتعدي عليهما بالضرب فيه وحاولا الهروب، واحتجزوهما يومين قاموا خلالهما بالتعديعليها مستخدمين أسلحة بيضاء وإحداث إصاباته وإكراهه على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة من ضمنها الإيصالات المضبوطة.

وتابع المجني عيله "ح.م"، أنهم أجبروه على التواصل هاتفيا مع أهليته وطلب منهم مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحه وقاموا عقب ذلك بإطلاق سراحه فتوجه لقسم شرطة بولاق الدكرور للإبلاغ بالواقعة محل التحقيق.