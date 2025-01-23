صندوق قمامة ينهي حياة عامل بميدان الحصري في أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

لقي عامل نظافة مصرعه إثر حادث أليم بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الخميس.

تلقى مأمور قسم أول أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص بميدان الحصري.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مصرع عامل نظافة سقط عليه جسم صلب "صندوق قمامة" أمام فرع البنك الأهلي دون وجود شبهة جنائية.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.