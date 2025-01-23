إعلان

صندوق قمامة ينهي حياة عامل بميدان الحصري في أكتوبر

04:46 م الخميس 23 يناير 2025

جثة بالشارع أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

لقي عامل نظافة مصرعه إثر حادث أليم بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الخميس.

تلقى مأمور قسم أول أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص بميدان الحصري.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مصرع عامل نظافة سقط عليه جسم صلب "صندوق قمامة" أمام فرع البنك الأهلي دون وجود شبهة جنائية.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

جثة عامل نظافة جسم صلب صندوق قمامة الجيزة أكتوبر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الموعد والتكلفة والتقنية.. كل ما نعرفه عن صمام مجدي يعقوب
أمطار على هذه المناطق.. تحديث حالة الطقس عبر صورة بالقمر الصناعي