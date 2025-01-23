مصرع مراهق طعنه قاتل محترف في نيويورك.. تفاصيل الحادث المروع

وكالات

في حادث مأساوي هز ولاية نيويورك الأمريكية، أقدَم والدو ميخيا، البالغ من العمر 29 عامًا، على طعن المراهق كالب ريوس (14 عامًا) بدم بارد صباح الجمعة، بينما كان الأخير في طريقه إلى مدرسته. الطعنة استهدفت قلب ورئة الصبي، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، وعلى الرغم من محاولته الهروب، سقط بين سيارتين متوقفتين في الشارع.

سارع أحد المارة في المكان إلى استدعاء سيارة إسعاف، لكن لسوء الحظ، فارق ريوس الحياة بعد 6 دقائق فقط أثناء نقله إلى المستشفى. تم القبض على ميخيا صباح السبت في وقت مبكر، حيث عُثر عليه حاملاً سكينًا ملطخًا بالدماء، وكان يرتدي نفس ملابس الجريمة. السلطات وصفت ميخيا، الذي يمتلك سجلًا إجراميًا يشمل أربع سوابق، أحدها في نوفمبر الماضي بتهمة حيازة سكين، بأنه "مجرم محترف".