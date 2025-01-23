إعلان

مصرع مراهق طعنه قاتل محترف في نيويورك.. تفاصيل الحادث المروع

03:45 م الخميس 23 يناير 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

في حادث مأساوي هز ولاية نيويورك الأمريكية، أقدَم والدو ميخيا، البالغ من العمر 29 عامًا، على طعن المراهق كالب ريوس (14 عامًا) بدم بارد صباح الجمعة، بينما كان الأخير في طريقه إلى مدرسته. الطعنة استهدفت قلب ورئة الصبي، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، وعلى الرغم من محاولته الهروب، سقط بين سيارتين متوقفتين في الشارع.

سارع أحد المارة في المكان إلى استدعاء سيارة إسعاف، لكن لسوء الحظ، فارق ريوس الحياة بعد 6 دقائق فقط أثناء نقله إلى المستشفى. تم القبض على ميخيا صباح السبت في وقت مبكر، حيث عُثر عليه حاملاً سكينًا ملطخًا بالدماء، وكان يرتدي نفس ملابس الجريمة. السلطات وصفت ميخيا، الذي يمتلك سجلًا إجراميًا يشمل أربع سوابق، أحدها في نوفمبر الماضي بتهمة حيازة سكين، بأنه "مجرم محترف".

نيويورك الأمريكية جريمة قتل كالب ريوس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"حسن" يطلب تطليق زوجته: "رشتلي سم فئران على السرير وبتقولي بهزر"

إعلان

إعلان

الموعد والتكلفة والتقنية.. كل ما نعرفه عن صمام مجدي يعقوب
أمطار على هذه المناطق.. تحديث حالة الطقس عبر صورة بالقمر الصناعي