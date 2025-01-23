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شرطة التموين تضبط 11 طن دقيق بلدي مدعم في حملات مكبرة خلال 24 ساعة

03:37 م الخميس 23 يناير 2025

ضبط دقيق مدعم - ارشيفية

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كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتعاون مع مديريات الأمن تنفيذ حملات تموينية موسعة على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط كمية كبيرة من الدقيق الأبيض البلدي المدعم، بلغت حوالي 11 طنًا، كان يُحتفظ بها في المخابز السياحية الحرة والمدعمة بغرض التلاعب بالأسعار وبيعها بأسعار غير قانونية.

تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار الخبز، سواء الحر أو المدعم، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم استغلال المواطنين في هذه الظروف. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه القضايا لضمان عدم تكرارها.

ضبط دقيق مدعم التموين حملات تموينية
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