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تأجيل محاكمة المتهمة بقتل الطفلة "مكة" لجلسة 30 يناير

03:35 م الخميس 23 يناير 2025

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كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة طفل الجيزة، المُنعقدة اليوم، تأجيل جلسة محاكمة المتهمة بقتل الطفلة "مكة" وتقطيع جثمانها في منشأة القناطر إلى جلسة 30 يناير المقبل، للاطلاع.

وأصدرت محكمة شمال الجيزة، المنعقدة في إمبابة، حكمًا بالحبس لمدة سنة على والدة وشقيق المتهمة الرئيسية في قضية مقتل الطفلة وتقطيع جثتها بقرية أتريس التابعة لمركز منشأة القناطر، وذلك على خلفية اتهامهما بالتستر على الجريمة.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت القضية إلى المحاكمة الجنائية، بعد الكشف عن مقتل الطفلة بطريقة مروعة على يد سيدة وابنها وابنتها القاصر، في جريمة هزت الرأي العام بمنطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

محكمة طفل الجيزة منشأة القناطر قرية أتريس مركز منشأة القناطر
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