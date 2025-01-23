"مشاكلنا مش معاه".. اعترافات المتهمين بحرق سيارة شقيق عمرو دياب

كتب- صابر المحلاوي:

أدلى المتهمون بحرق سيارة شقيق المطرب عمرو دياب، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق عقب إلقاء القبض عليهم.

وأنكر المتهمون علمهم أن السيارة ملك شقيق عمرو دياب، وأنهم كانوا يقصدون الانتقام من قائدها بسبب خلافات نسب بينهم عقب طلاقه لشقيقة أحد المتهمين.

وقال المتهمون إن خلافات سائق السيارة مع شقيقتهم أدت لانفصالهما ثم دخل في خلافات مع شقيقها وأسرتها، فقرر شقيق طليقته الانتقام منه واتفق مع الآخرين على إشعال النيران بسيارة متوقفة أمام منزله اعتقادًا منهم أنها سيارته، حيث تسللوا ليلاً إلى خارج منزله وسكبوا "بنزين" على "كبوت السيارة" وأشعلوا النيران بها، وفروا هاربين مستغلين الظلام، معتقدين أنه لن يتم كشف أمرهم إلا أنهم فوجئوا برجال الشرطة يلقون القبض عليهم واعترفوا بارتكاب الجريمة، "مشاكلنا مع السائق مش مع شقيق عمرو دياب".

وأمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية بالتحفظ على سيارة شقيق المطرب عمرو دياب، عقب إشعال 3 متهمين النيران بها أثناء توقفها أمام منزل سائقه في مدينة الحوامدية، وندب خبراء الأدلة الجنائية ومهندس فني لفحصها وبيان ما لحق بها من أضرار وتلفيات.

وقررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، بعدما أشارت التحريات الأولية أن إحدى كاميرات المراقبة ساعدت في تحديد هوية المتهمين بعدما التقطتهم أثناء سكب مادة مساعدة على الاشتعال على السيارة وإشعال النيران بها، وطلبت النيابة تحريات ادارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول الواقعة وباشرت النيابة التحقيق مع المتهمين.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بإشعال النيران بسيارة شقيق المطرب عمرو دياب بمدينة الحوامدية.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من سائق خاص يفيد بقيام 3 مجهولين بإشعال النيران داخل سيارة ملك شقيق الفنان عمرو دياب، أثناء توقفها أسفل منزله، واتهم المبلغ شقيق طليقته بارتكاب الواقعة بمساعدة آخرين بسبب خلافات نسب، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واثنين آخرين مرتكبي الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.