قرار قضائي بشأن المتهم بدهس لاعب المصارعة على طريق مصر السويس

كتب- عاطف مراد:

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة الشاب المتهم بدهس لاعب المصارعة "شادي" على طريق مصر السويس، لجلسة 30 يناير الجاري، لاتخاذ إجراءات الإدعاء بالحق المدني.

وقال توفيق الشاعر، محامي أسرة لاعب المصارعة "شادي"، إنه قام بالإدعاء بالحق المدني بقيمة 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

تابع محامي أسرة لاعب المصارعة، أن هيئة المحكمة قررت تعديل القيد والوصف التهمة الموجه للشاب، وإضافة تهمة القيادة بدون رخصة وعدم اتباع تعليمات المرور إلي جانب تهمة القتل الخطأ.

ووجهت نيابة الشروق وبدر الجزئية، برئاسة المستشار عمر عابدين، في تحقيقاتها مع المتهم "م.أ" (طالب ـ 19 عامًا) في الدعوى رقم 7301 لسنة 2024 جنح الشروق، تهمة القتل الخطأ للاعب المصارعة "شادي"، نتيجة التصادم مع دراجته النارية على طريق مصر السويس.

وذكرت النيابة العامة أنه، خلال استجواب الطالب المتهم، أكد أنه أثناء قيادته سيارة شقيقته على طريق مصر السويس في اتجاه مدينتي، تفاجأ بانحراف دراجة نارية يقودها "شادي" أمامه من الجانب الأيمن، حيث لم يتمكن من تفاديه، واصطدم به ما أدى إلى وقوع الحادث، والذي أسفر عن وفاة اللاعب إثر سقوطه من الدراجة النارية.