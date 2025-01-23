جريمة قتل صادمة.. مغنٍ نيجيري يقطع رأس صديقته ويتجول بها داخل حقيبته

وكالات

في جريمة قتل مروعة هزت نيجيريا، قام مغنٍ محلي بارتكاب جريمة بشعة راح ضحيتها صديقته سالومي أدادو، حيث قام بقتلها بدم بارد، ثم قام بتقطيع جسدها وتوزيع أجزائه في أماكن مختلفة. أكثر ما أثار الصدمة هو الحقيبة التي كان يحملها الجاني تيميلين أجايي، حيث تبين أنه كان يخفي فيها رأس الضحية، دون أن يكون أحد قادرًا على تفسير السبب وراء هذا التصرف الغريب.

الشرطة تمكنت من تحديد مكان دفن أجزاء من الجثة في بلدة ساركي أوروزو، قرب العاصمة أبوجا، بعد أن أدلى القاتل بتفاصيل الأماكن التي أخفى فيها باقي الجسد، فيما أبقى الرأس معه في حقيبته. وقد تم القبض عليه بعد أن شك أحد المارة في الحقيبة التي كان يحملها، ليتضح أن المتهم كان في طريقه إلى ولاية ناساراوا.

كان الجاني على علاقة بالقتيلة لمدة عام تقريبًا، وفي إحدى المشاجرات التي نشبت بينهما بسبب حديثها مع رجل آخر، قام المتهم بطعنها في رقبتها بعد أن أصابته الضحية بجرح في يده بسكين.

مع اعترافاته في التحقيقات، نكشف عن صدمة كبيرة أصابت أسرة الفتاة، التي تفاجأت بجريمة قتل لم يكن من الممكن تصورها. خاصة بعد انتشار صور رأس الفتاة المقطوعة على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار ردود فعل غاضبة من المجتمع.

المتهم البالغ من العمر 32 عامًا يواجه تهمة القتل العمد، والتي يعاقب عليها القانون النيجيري بالإعدام، فيما أرجأت المحكمة العليا في ولاية ناساراوا جلسة الاستماع إلى 27 يناير الجاري.