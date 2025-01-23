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حكم قضائي ضد والدة وشقيق المتهمة بقتل الطفلة "مكة" بمنشأة القناطر

01:28 م الخميس 23 يناير 2025

محاكمة تعبيرية

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كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة شمال الجيزة المنعقدة في إمبابة، بالحبس سنة لوالدة وشقيق المتهمة بقتل الطفلة مكة، وتقطيع جثتها في قرية أتريس التابعة لمركز منشأة القناطر، على خلفية اتهامهما بالتستر عليها في ارتكاب الجريمة.

وكشفت التحقيقات أنه عُثر على أجزاء من جثة المجني عليها داخل كرتونة في شقة سكنية بمنطقة وردان، بعد أن اختفت عن أنظار أسرتها حال لهوها مع أطفال الجيران أمام المنزل.

وفقًا لاعترافات المتهمة الرئيسية، والمعروفة باسم "أم هاشم"، فقد كانت تستأجر شقة من والد الضحية، وبعد طلب طردها من الشقة بسبب خلافات، قررت الانتقام بشكل غير متوقع، فاستهدفت الطفلة الصغيرة، واستغلت عملية نقل أثاثها من المكان إلى مسكن جديد، قامت المتهمة باختطاف "مكة" وإخفائها بين الأثاث.

بحسب تحقيقات النيابة، قامت المتهمة بأفعال صادمة، حيث فصلت رأس الطفلة عن جسدها، وقطّعت أطرافها، ثم ألقت أجزاءً من جسدها في إحدى الترع القريبة للتخلص منها.

محكمة شمال الجيزة قتل الطفلة مكة منشأة القناطر حكم قضائي
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