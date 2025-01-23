التحقيق في بلاغ محمد الغيطي ضد فرد أمن هدد ابنته لرفضها الزواج منه

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة في أكتوبر، تحقيقاتها في بلاغ الإعلامي محمد الغيطي ضد فرد أمن اتهمه بتهديد ابنته الفنانة مي الغيطي -عبر تطبيق "إنستحرام"- بالإيذاء في حال رفضت الزواج منه.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتحريز هاتف المتهم الذي يحتوي على رسائل التهديد.

وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل الواقعة، حيث تبين أن المتهم، وهو فرد أمن في الكمبوند محل سكن الإعلامي، قام بإزعاج ابنة الإعلامي عبر "إنستجرام"، وطلب منها الزواج مرفقًا التهديد بالإيذاء في حالة رفضها.

وتلقت مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من الإعلامي محمد الغيطي، الذي أكد تضرره من تصرفات فرد الأمن. وبعد استصدار إذن النيابة، تم ضبط المتهم واقتياده إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة.