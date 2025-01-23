ضبط مدير مخزن غير مرخص بالقاهرة وبحوزته 41 ألف كتاب دراسي

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات من ضبط المدير المسؤول عن مخزن غير مرخص في دائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة.

وأظهرت التحريات أن المخزن كان يوزع ويبيع كتبًا دراسية خارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية دون التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم استهداف المخزن وضبط 41,250 كتابًا دراسيًا، وأقر المدير بمشاركته مع مالك المخزن في ارتكاب هذه المخالفات بهدف تحقيق أرباح غير قانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.