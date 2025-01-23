التحقيق مع 3 متهمين بإشعال النيران في سيارة شقيق عمرو دياب

كتب- صابر المحلاوي:

بدأت نيابة جنوب الجيزة الكلية، في التحقيق في واقعة إشعال النيران بسيارة شقيق المطرب عمرو دياب، أثناء توقفها أمام منزل سائقه في مدينة الحوامدية، وذلك بعد القبض على المتهمين.

وطلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، حول الواقعة وباشرت النيابة التحقيق مع المتهمين.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بإشعال النيران بسيارة شقيق المطرب عمرو دياب بمدينة الحوامدية.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من سائق خاص يفيد بقيام 3 مجهولين بإشعال النيران داخل سيارة ملك شقيق الفنان عمرو دياب أثناء توقفها أسفل منزله، واتهم المبلغ شقيق طليقته بارتكاب الواقعة بمساعدة آخرين بسبب خلافات نسب، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واثنين آخرين مرتكبي الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.