الداخلية تنظم حملة للتبرع بالدم احتفالًا بعيد الشرطة الـ73

كتب - علاء عمران:

نظم قطاع الأمن المركزي، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المعنية، حملة للتبرع بالدم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ73، بمشاركة عدد كبير من رجال الشرطة.

وأعرب القائمون على الحملة عن تقديرهم البالغ لرجال الشرطة المشاركين، مثمنين هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين، ودعم المنظومة الصحية بشكل مباشر.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز دورها المجتمعي من خلال إطلاق وتنفيذ المبادرات الإنسانية في مختلف المجالات، بما يعكس التزامها بدورها الوطني والإنساني تجاه المواطنين.