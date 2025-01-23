سرقة لحن "أول حياتي ياما".. قرار قضائي ضد مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت

كتب- أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت، المتهمين بسرقة لحن أغنية "أول حياتي ياما" للملحن حسن دنيا، إلى جلسة 4 فبراير المقبل.

وأوضح سامح قناوي، محامي الملحن حسن دنيا، أن التأجيل جاء لإعادة إعلان المطربين المتهمين، ولتقديم مستندات تثبت التربح من استخدام اللحن دون تصريح.

وكان المحامي سامح قناوي قد تقدم ببلاغ يتهم مسلم ونور التوت باستخدام لحن الأغنية المذكورة دون إذن مسبق ودمجه في مهرجان بعنوان "أنا قلبي عايز صرخة". ولفت إلى أن كلمات المهرجان تحتوي على عبارات تخدش الحياء العام وتهدد الذوق العام.

تجدر الإشارة إلى أن البلاغ، الذي حمل رقم 707652، شمل أسماء أخرى من صناع المهرجان، من بينهم إسلام كابونجا، فيلو، وحمو الطيخا، بالإضافة إلى إحدى شركات الإنتاج الفني، بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية للملحن حسن دنيا.