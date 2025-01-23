مد أجل الحكم على البلوجر هدير عاطف وطليقها في قضية توظيف الأموال

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية مد أجل الحكم في القضية المتهمة فيها البلوجر هدير عاطف وطليقها وآخرين، بتهمة توظيف

الأموال، لجلسة 27 يناير، وذلك لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت هدير عاطف وطليقها بلال فاروق وآخرين إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة جمع الأموال من الجمهور وتوظيفها دون ترخيص.

استمعت النيابة العامة إلى شهادات العديد من المجني عليهم، الذين أفادوا بأن المتهمين أعلنوا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهم شركة للاستثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوا الجمهور لتقديم أموالهم مقابل أرباح دورية. وأوضح المجني عليهم أنهم التقطوا العقود الموقعة من المتهم بلال فاروق في مقر بالتجمع الخامس، ثم تأخر المتهمون في تقديم الأرباح وامتنعوا عن الرد أو التواصل.

في التحقيقات، اعترفت هدير عاطف بأن زوجها السابق بلال فاروق بدأ منذ حوالي سبعة أشهر دعوة الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم أموالهم لاستثمارها في العقارات والسيارات وتداولها في البورصة، دون امتلاك شركة مسجلة. وأشارت إلى أن مسكنهما كان مقر ممارسة هذا النشاط، وأنها كانت الوسيط بينه وبين العملاء.

النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بتوظيف الأموال دون ترخيص، والتحقيقات مستمرة حتى الفصل في القضية.



4o











O









