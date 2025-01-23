ربطوه بحبال في كرسي.. محاكمة متهمين بقتل طالب في إمبابة اليوم

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات الطفل بالجيزة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة طالبين بتهمة قتل صديقهم بعد ربطه بحبل، ثم تعديا عليه بالضرب على سبيل المزاح داخل محل فراشة بمنطقة إمبابة.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بالعثور على جثة طالب داخل مخزن بإمبابة ، وكشفت التحريات أن المجني عليه لقي مصرعه على يد اثنين من أصدقائه أثناء لهوهم وتصوير مشهد تمثيلي.

بالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين وجود جثمان الشاب مصابًا بجرح في الرأس نتيجة دخول قطع خشبية بها، وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قيدوا المجني عليه على كرسي، وأثناء محاولته فك نفسه، سقط وأصيب إصابة أودت بحياته.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لمحاكمتهم.