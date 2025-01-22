إحالة 13 شخصًا للجنايات بتهمة التنقيب عن الآثار في أطفيح

تنقيب عن الاثار

كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق بالجيزة، إحالة 13 شخصا للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بتهمة التنقيب عن الآثار دون ترخيص داخل عقار بدائرة مركز شرطة أطفيح.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 13 شخصا بالجيزة لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قيام 13 شخصًا بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة مركز شرطة أطفيح.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب)، وتبين وجود حفرة بقطر 3 أمتار وبعمق 13 مترا بالعقار المُشار إليه، واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.