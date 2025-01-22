عاش مع جثتها أسبوعين حتى تعفنت.. ليلة مقتل ربة منزل على يد زوجها في قنا

كتب- محمود الشوربجي:

جريمة قتل بشعة وقعت أحداثها في إحدى قرى مركز فرشوط بمحافظة قنا، حيث تخلص زوج من زوجته داخل منزلهما واحتفظ بجثتها لمدة أسبوعين.

في حلقة جديدة من "جرائم عش الزوجية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها، وإخفاء معالم الجريمة لمدة 14 يومًا.

المجني عليها "س"، تبلغ من العمر 29 عامًا، لديها رضيعة، تعرضت للضرب من زوجها أكثر من مرة بسبب تعاطيه المواد المخدرة، حتى أنها كانت تتحمل ما تتعرض له من أجل طفلتها.

لكن في شهر أغسطس الماضي، وبسبب مشادة بين الضحية وزوجها، أقبل المتهم على ضربها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

لم يجد المتهم طريقة للتلخص من الجثة، فقرر تركها داخل غرفة النوم، "سبتها 14 يوم على السرير وكنت مغطيها عشان الريحة متطلعش برة الشقة".

بعد مرور قرابة الإسبوعين من وقوع الجريمة، بدأت رائحة كريهة تنتشر في محيط العقار، حتى أن البعض بدأ يتسائل عن السبب والتقصي حول مصدر الرائحة.

بدورهم اتجه بعض الأهالي إلى إبلاع قوات الأمن عن انتشار الرائحة وبعد ساعات من تلقي البلاغ توصلوا إلى وقوع جريمة قتل وأن الرائحة بسبب تعفن جثة المجني عليها.

بتتبع زوج السيدة المتوفاة، تم القبض عليه ومواجهته بالعثور على جثة زوجته في حالة تعفن داخل شقتهما، فاعترف الجاني بارتكابه الجريمة بسبب خلافات زوجية بينهما، وأنه ترك الجثة داخل المنزل حتى تعفنت بعد أسبوعين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، قد كشفت تفاصيل جديدة عن واقعة العثور على جثة ربة منزل متحللة وبها شبهة جنائية في غرفة نومها بإحدى قرى مركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

وأوضحت تحريات المباحث أن المجني عليها عُثر على جثتها متحللة ومغطاة على سريرها بعد قتلها منذ نحو أسبوعين تقريبًا، وتبين أن مرتكب الواقعة زوجها الذي يتعاطى المخدرات وكان دائمًا يعتدي عليها بالضرب.

وجاءت البداية عندما تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة "فرشوط" يفيد بورود بلاغ بانتشار رائحة كريهة في أحد الشوارع، بعدها انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة حيت كشفت الرائحة الكريهة جريمة مأساوية هي مقتل سيدة على يد زوجها مدمن مخدرات وجثتها متحللة ومغطاة على سرير في غرفة نومها. وظل المتهم يعيش مع الجثة أسبوعين منذ ارتكابه للواقعة حتى اكتشافها.

تم نقلها إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي، تحت تصرف الجهات المعنية والتي أمرت بندب الطبيب الشرعي لمعرفة الإصابات التي أودت بحياة المجني عليها.

من جانبها قررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، ولاحقًا جرى إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته فيما نُسب إليه من اتهام بالقتل.