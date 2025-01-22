عملوا عليه حفلة بـ"المطاوي".. تفاصيل خطف شاب على "تروسيكل" في عزبة النخل

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل التحقيق في واقعة تعدي عدد من الأشخاص على شاب بالأسلحة البيضاء، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، وذلك في الشارع بمنطقة عزبة النخل.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اعتدوا على الشاب أثناء تواجده داخل "محل موبايلات" باستخدام أسلحة بيضاء (سنج ومطاوي)، ثم قاموا بخطفه على متن "تروسيكل" ونقلوه إلى منزلهم.

وعند وصولهم، أكمل المتهمون حفلة تعذيب المجني عليه، وقاموا بتوثيق الواقعة بمقطع فيديو، وبعد الانتهاء من جريمتهم، ألقوا الشاب في الشارع فاقدًا للوعي.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يُفيد بقيام عدة أشخاص بالاعتداء على شاب في منطقة عزبة النخل، وعلى الفور انتقلت الشرطة إلى مكان الواقعة.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين قيام 8 أشخاص بالتعدي على شاب يُدعى "عمرو طارق" (32 عامًا) بسبب خلافات بين الطرفين، وأدى الاعتداء إلى إصابة الشاب بجروح خطيرة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث والقبض على المتهمين.