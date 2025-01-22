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قرار قضائي جديد بشأن المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق

05:14 م الأربعاء 22 يناير 2025

تعبيرية عن محاكمة

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كتب- أحمد عادل:
حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق "عمر كشمير" في منطقة حلوان، لجلسة 20 أبريل للنطق بالحكم.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه "محمد عمر حسن كشمير"، من غير سبق إصرار أو ترصد، حيث استوقفه وأشهر سلاحًا أبيض لسرقته، فرفض الانصياع له، مما دفعه إلى توجيه طعنات بسلاحه الأبيض في صدره، فأحدث إصاباته التي أودت بحياته، قاصدًا بذلك إزهاق روحه، وفقًا لما ورد في التحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سرق المنقول المبين وصفا بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمد عمر حسن كشمير عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق وكان ذلك حال حمله لسلاح - محل الاتهام - وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاح أبيض "مطواة قرن غزال " بغير ترخيص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق قرار قضائي جديد محكمة جنايات القاهرة منطقة حلوان
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