ننشر أسماء الضباط المكرمين من رئيس الجمهورية في احتفالات عيد الشرطة | صور

كتب- علاء عمران:

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على منح وسام التميز لعدد من الضباط بالخدمة، وذلك أثناء الاحتفال بعيد الشرطة الـ73.

وننشر أسماء الضباط المكرمين:

لواء أشرف محمد علي عبد الجواد – قطاع الأمن العام

لواء عبد المجيد محمد سعيد – مديرية أمن الجيزة

لواء مصطفى علي سامح – قطاع الأمن الوطني

لواء محمد علي عز – مديرية أمن الدقهلية

لواء علاء الدين حسين عيسوي – مديرية أمن الوادي الجديد

عميد إيهاب جوزيف جبره – قطاع الأمن المركزى

عميد عمرو عبد العزيز عبده – مديرية أمن القاهرة

نوط التميز من الدرجة الثانية:

عقيد مصطفى محفوظ مصطفى – إدارة شرطة رئاسة الجمهورية

مقدم أحمد عبدالله طلبة – مديرية أمن شمال سيناء

مقدم سعد أحمد محمود سالم – مديرية أمن كفر الشيخ

نوط امتياز من الدرجة الثالثة:

رائد غادة فتحي محمد – مديرية أمن الإسكندرية

نقيب دعاء عز الدين محمد حسن – قطاع التدريب

وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قدّم الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاركة في حفل عيد الشرطة الـ73، قائلاً: "بالغ التقدير والاعتزاز لتشريف سيادتكم والحضور الكريم في احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة.. وهو اليوم الذي تجسدت فيه روح الانتماء والتضحية لرجال الشرطة البواسل الذين دفعوا دمائهم وأرواحهم دفاعًا عن الوطن أمام قوى الاحتلال، ليظل علامة مضيئة في سجل البطولات الوطنية."