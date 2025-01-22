عروس تطلب الخلع: "رفض يوديني للملاهي"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "هدى. ع"، 30 سنة، ربة منزل، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بخلع زوجها، مبررة طلبها: "بخلافات متكررة حول أسلوب حياتهما اليومية، ورفضه نزولنا للملاهي، بخيل".

وأوضحت هدى في دعواها أن السبب الرئيسي وراء كل الخلافات هو "بخله"، حيث يرفض الخروج أو الالتزامات والسفر.

تكمل الزوجة حديثها: "اتخذت قرارها بالطلاق بعد رفض زوجها اصطحابها إلى الملاهي وامتناعه عن توفير المتطلبات التي تراها أساسية لحياتها الزوجية".

وذكرت "هدى" أن زوجها يظهر سلوكًا بخيلًا، مما جعلها تشعر بالإحباط وعدم التفاهم، مؤكدة أن محاولاتها للتوصل إلى حلول ودية باءت بالفشل.

وأشارت إلى أنها ترغب في حياة زوجية قائمة على المشاركة والرفاهية، وهو ما لم تجده في هذا الزواج، لذلك ذهبت لمنزل أهلها للتفكير في حل وضعها.

ولجأت لمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، ورفعت دعوى خلع حملت رقم 375 لسنة 2024، ولازالت منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.