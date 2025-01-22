ضبط 61 قضية متنوعة عبر منافذ الجمهورية خلال يوم واحد

كتب - علاء عمران:

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 61 قضية متنوعة في إطار جهوده لمكافحة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، مع إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، شملت ضبط قضية تهريب عبر المنافذ الجمركية، وقضية تهريب وحيازة مواد وأقراص دوائية مخدرة. كما تم ضبط 2426 مخالفة مرورية متنوعة، إلى جانب تنفيذ 221 حكمًا قضائيًا متنوعًا وضبط 58 قضية في مجال الأمن العام.

وفي مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط قضية واحدة.

اتخذت الجهات المعنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.